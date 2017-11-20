Çanakkale'deki konferansta öğrenciler İngilizce konuşup, tartıştı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Yeditepe Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü (Y-MUN) ve Çanakkale Koleji işbirliğiyle düzenlenen, Troy-Model Birleşmiş Milletler Konferansı\'na katılan Türk öğrenciler, dünya sorunlarını sadece İngilizce konuşup, tartışarak çözüm üretmeye çalıştı.

Bir otelde gerçekleşen Troy-Model Birleşmiş Milletler Konferansı, 18 Kasım Cumartesi günü başladı. Türkiye genelinden yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen konferansta öğrenciler; çevre, insan hakları, suç ve uyuşturucu ile Çanakkale Savaşları\'nın ele alındığı 4 farklı komitede konuları tartıştı. Bugün sona eren konferansta, İngilizce ile öğrenciler dünya sorunlarını tartışma ve konuşma ve çözüm önerileri sunma fırsatı buldu. Konferanstaki dikkat çeken ilginç durum ise öğrencilerin komitelerde hiç Türkçe kelime kullanmadan tüm konuları tamamen İngilizce tartışmaları oldu. Troy-Mun Konferansı\'nın Genel Sekreteri ve Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Turizm Otel İşletmeciliği öğrencisi Onuralp Acar, kullanılan dilin özellikle İngilizce olmasının nedeninin Birleşmiş Milletler\'in kullandığı dillerden kaynaklandığını söyledi. Konferansta özellikle İngilizce dilini kullandıklarını ifade eden Onuralp Acar, şunları söyledi:

\"Konferansta belli başlı farklı komitelerimiz var. Öğrencilerimiz, Birlemiş Milletler Çevre Programları Komitesi\'nde küresel ısınma ve sürdürülebilir şehirleşme konularında tartışmalar gerçekleştiriyorlar. Sosyal Kültürel ve İnsani Haklar Komitesi\'nde, özellikle azınlık durumunda kalan ulusların gidişatlarını, bundan sonraki süreçlerini inceliyorlar. Bir yandan Birleşmiş Milletler Suç ve Uyuşturucuyla Mücadele ekibimiz var. Özellikle dünya genelinde, Ortadoğu genelinde bir sıkıntı yaratan narko terörizm konusu konuşuluyor. Bir de İnovatif komitemiz var. Çocuklara yeniden tarih bilincini aşılamak, hem kendi geçmişimizi görmek hem de yeniden bir şansımız daha olsa neler yapılabiliri görmek ve gösterebilmek açısından 1915 Çanakkale Gelibolu Komitesi oluşturduk. Burada da 1915 zamanında Çanakkale Cephesi simüle ediliyor.\"

\'ÖĞRENCİLERE KATKI SAĞLIYOR\'

Konferansın öğrencilere birçok katkısı olduğunu da ifade eden Acar, \"Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri bu konferanstan istifade ediyor. Öncelikle İngilizcelerini geliştiriyorlar. İngilizcede temel olan konuşma, yazma ve dinleme becerilerine çok faydası oluyor. Toplum içerisinde konuşabilme, hitabet unsurlarını geliştirmesi, bu komitelerin aslında birçok alt kolunun olması ve bu alt kollarda çocukların araştırma yaparak çok farklı genel kültür bilgisine erişebilmesi, gündemi takip etme becerisi, çocukların yapmış oldukları çevre gelişimi gibi unsurlarla beraber farklı faydaları oluyor\" dedi.

\'YABANCI DİL UYGULANARAK ÖĞRENİLEBİLECEK BİR ŞEY\'

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi\'nden İngilizce öğretmeni Emine Sayar ve 7 öğrenciyle birlikte konferansa katılan 12 yaşındaki Deniz Kayacık ise şunları söyledi:

\"Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen bu etkinlikte dünya sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın dili olan İngilizce\'yi kullanarak bu çözümlerimizi çeşitli yöntemlerle, yöneticilerimize anlatarak bir yasa tasarısı hazırlıyoruz. Bu etkinliğin bize sağladığı en önemli konulardan birisi de İngilizcemizin gelişmesidir. Burada 3 gün boyunca yöneticilerimiz ve arkadaşlarımızla İngilizce konuşup, sorunlarımızı çözümlemeye çalışıyoruz. Konferansın ilk gününde biraz zorlanmıştık. Devamlı Türkçe konuştuğumuz için yöneticiler bizden konuları İngilizce açıklamamızı istediler. Biz de araya Türkçe koyabilir miyiz diye düşünmeye başladık. Ama en sonunda zorlandığımızı anladığımız için İngilizce biraz daha yaygın olmaya başladı. Özellikle ikinci gün artık İngilizce\'ye alışmıştık.\"



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