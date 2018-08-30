Çanakkale'de Zafer coşkusu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Büyük Taarruz\'un 96\'ncı yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük coşkuyla kutlandı.

İlk tören, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özkan, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özkan, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından, Kordon Boyu\'ndaki törenlere geçildi. Protokol üyeleri törene katılan asker, muharip gaziler ve vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gönderdiği Zafer Bayramı mesajı okundu. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı\'nda görevli İkmal Binbaşı İsmail Işık konuşma yaptı. Kutlamalar, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreni ile son buldu.

Törenler kapsamında, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı\'nca gece de bando eşliğinde konser verileceği belirtildi.



FOTOĞRAFLI