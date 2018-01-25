Çanakkale'de yeni doğum yapan annelere 'Anne Oteli' hizmeti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'deki Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin anne ve anne sütünden mahrum kalmamaları için yeni doğum yapan anneler, \'Anne Oteli\'nde misafir ediliyor.

Çanakkale\'de 3 ay önce hizmet vermeye başlayan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ndeki Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi\'nde tedavi gören bebekler, ‘Anne Otel’ hizmeti sayesinde anne ve sütünden mahrum kalmıyor. ‘Anne Oteli’, yeni doğum yapan annelere otel konforunda hizmet veriyor. Hiçbir ücret alınmadan verilen hizmet sayesinde, tedavi gören bebekler ile anneleri arasındaki duygusal bağın da güçlendirilmesi sağlanıyor. 2 kişilik odalardan oluşan toplam 4 oda\'nın bulunduğu \'Anne Oteli\'nde 8 anne misafir edilebiliyor. Anne Oteli\'nde, sabah, öğle ve akşam yemeği hizmetinin yanı sıra banyo, tuvalet, televizyon, dinlenme alanı ve süt sağma makineleri de bulunuyor.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nin 100 yıla yakın geçmişe sahip olduğunu belirten Hastane Başhekimi Op.Dr. Yusuf İlker Çömez, yeni Devlet Hastanesi binasına 3 ay önce taşındıklarını söyledi. Hastanede, 20 gün önce \'Anne Oteli\'nin hizmet vermeye başladığını ifade eden Başhekim Op.Dr. Yusuf İlker Çömez, şöyle konuştu:

\"Hastanemizde şu anda yaklaşık 36 tane yeni doğan yoğun bakım ünitesi mevcut. Bu yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerimiz için hastanemizde düzenli beslenmeleri ve anneleri tarafından emzirilebilmeleri için konforlu içerisinde kendine ait tuvaleti, banyosu ve mutfağı olan, ortak dinlenme ve sohbet alanlarının yer aldığı \'Anne Oteli\' hizmeti veriliyor. Bu hizmet sayesinde bebeklerimizin normal gelişimlerini sağlamaları ve annelerinin de rahat etmeleri planlanıyor. Şu anda 6+2, 6 anne, 2 gebe yatağı şeklinde 8 anne misafir edilebiliyor. Bu anne otelinde daha çok düşük ağırlıklı prematüre dediğimiz yoğun bakım ihtiyacı olan ve küvezden ayırmadığımız bebeklerin anneleri konaklayabiliyor.\"

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde, 5 gün önce Hilal Ergil isimli kız çocuğu dünyaya getiren Çan ilçesi Cicikler köyünden Birgül Ergil, şöyle konuştu:

\"Hastanedeki bu \'Anne otel\' hizmeti ile çocuğumdan ayrı kalmıyorum. Çocuğuma süt vermem daha kolay oluyor. Eğer köyüme gitseydim, çocuğumu görme şansım kısıtlı olacaktı. Hem de süt ulaştıramayacaktım. Anne Otelinde kalıyoruz. Burada rahatız ve her şeyden çok memnunuz.\"

Gökçeada\'da yaşayan ve 37 haftalık bebeği Kumsal Kaçar\'ı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne tedaviye getiren Ayşe Kaçar, 4 gün boyunca \'Anne Otel\'inde kaldığını kaydederek, \"\'Anne Oteli\' hizmetinden çok memnun kaldık. Hastanede verilen hizmet ile bebeğin bakımı çok güzeldi. Gökçeada\'da böyle bir imkan yok. Gelip gitme konusunda sıkıntısı oluyor. Bebeğim tedavi için 3-4 akşam yoğun bakım ünitesinde kaldı. O sırada bende bu anne otelinde kaldım\" diye konuştu.

Çanakkale\'de 3 yıl önce temeli atılarak inşaatına başlanan ve toplam 100 bin metrekare alan üzerine kurulu Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 3 ay önce hizmet vermeye başladı. 115 milyon TL\'ye mal olan 73 bin metrekare kapalı alana sahip Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'nde her gün ortalama 6 bin hastaya bakılıyor. 50\'si tek, 175\'i çift kişilik odalarda toplamda 400 yatak kapasitesine sahip hastanede 113 poliklinik odası, 14 ameliyathane, 83 yoğun bakım odası, 6 doğum salonu, 5 yanık ünitesi odası, 28 acil servis odası ile 5 bin metrekarelik Acil Servis alanı bulunuyor.

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