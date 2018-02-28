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Çanakkale'de uyuşturucu çetesine operasyon: 6 gözaltı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE merkezli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, jandarma uyuşturucu imal edip, ticaretini yaptıklarını belirlediği çetenin 6 üyesini gözaltına aldı

28 Şubat 2018 15:12

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE merkezli ve İstanbul\'da düzenlenen operasyonda, jandarma uyuşturucu imal edip, ticaretini yaptıklarını belirlediği çetenin 6 üyesini gözaltına aldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan suç örgütüne karşı Bayramiç, Ezine ve Bozcaada ilçeleri ile İstanbul\'da 7 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İ.E., H.E., R.G., S.T., H.H.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 7 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 esrar kullanma aparatı, 792 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Firari olan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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