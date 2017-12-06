Çanakkale'de TÜGVA'dan Kudüs tepkisi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasına tepki gösterdi.

Truva Atı önünde, bugün saat 13.30\'da düzenlenen basın açıklamasına, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız, TÜGVA Çanakkale İl Temsilcisi İsmail Demir, partililer ve TÜGVA üyeleri katıldı. Basın açıklamasında AK Partili kadın üyeler, \'Mescid-i Aksa onurumuzdur\', \'Kudüs\'te ezanlar dinmeyecek\' ve \'Kudüs\'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğüdür\' yazılı dövizler açtı.

Grup adına basın açıklamasını yapan TÜGVA Çanakkale YÖK Koordinatörü Kürşat Selim Temizyürek, \"İslam\'ın ilk kıblesinde dahi Ezan-ı Muhammedi\'nin yasaklanması; son olarak da Kudüs\'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslam âlemine hatırlatıyoruz. Âlem-i İslam\'ı, reel politik kaygılardan arınarak, Amerika\'dan, İsrail\'den değil Allah\'tan korkmaya ve O\'na teslim olmaya çağırıyoruz\" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup, dağıldı.



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