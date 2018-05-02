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Çanakkale'de trafik kazası: 7 yaralı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE-İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı

02 Mayıs 2018 00:46

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE-İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 18.00 sıralarında Ayvacık ilçesi yakınlarındaki Hendemtepe mevkiinde meydana geldi. Ayvacık ilçesinden Çanakkale\'ye seyir halinde olan Yasin Nisli (40) idaresindeki 06 GE 5059 plakalı otomobil, tali yoldan aniden önüne çıkan Tuncay Önal (41) idaresindeki 35 TBV 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Tuğrul İşbilir (32), Hatice Nişli (65), Emine Aydoğdu(71), Mahmur Emir Nişli(8), İsmail Enes Nili (6) yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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