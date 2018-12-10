Çanakkale'de TIR, işçi servisine çarptı: 4 ölü, 12 yaralı (2) - Yeniden

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Safiye Tarı GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsüne TIR\'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 işçi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Biga ilçesi Yeniceköy mevkisinde meydana geldi. İbrahim Orhan\'ın kullandığı 16 BM 893 plakalı TIR, Balıkesir\'in Gönen ilçesindeki meyve suyu fabrikasının işçilerini taşıyan Mustafa Bircan (65) yönetimindeki 17 KP 111 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüsteki işçilerden Caner Bucak (53), Fikriye Gergin (47), Pakize Keçeci (54) ve Hatice Gökhan (47) yaşamını yitirdi. Sürücüler İbrahim Orhan ve Mustafa Bircan ile işçiler Gülşen Şeker (39), Şerife Çalışkan (50), Sevil Atik (53), Hafine Bars (47), Hanife Dayak (46), Beyhan Kakulluoğlu (53), Fatma Emren, Ayşe Dersin, Ayfer Çelik ve Şerif Özdin ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Biga Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Yaralılardan Sevil Atik ve Gülşen Şeker, ilk tedavilerinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Mustafa Bircan\'ın ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edileceği belirtildi.

YAKINLARI HASTANE ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öte yandan kazada hayatını kaybedenler ile yaralananların yakınları, Biga Devlet Hastanesi Acil Servis\'in önüne toplanarak, uzun süre gözyaşı döktü. Kazada eşi Pakize Keçeci ile kız kardeşi Fikriye Gergin\'i kaybeden Basri Keçeci, \"Kazada eşim ve kız kardeşim vefat etti. İşe gidiyordu. \'Gitme\' dedik, gittiler. İşe, 1- 2 aydır gidiyorlardı. Biraz ara vermişlerdi. \'Gitme\' diyordum; ama yine başladılar\" dedi.

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