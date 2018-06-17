Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de 3 günlük Ramazan Bayramı\'nın son gününde, evlerine dönmek için yollara koyulan tatilciler, boğazı geçebilmek için feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çanakkale merkez feribot iskelesi, Lapseki ilçesi feribot iskelesi ve Çardak beldesi feribot iskelelerinde, 1 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale\'de 3 günlük bayram tatili dönüşü arife günü yaşanan sakinliğin aksine bu kez Çanakkale Boğazı\'nın Anadolu yakasındaki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi. Tatilcilerin bir bölümü son gün yoğunluğuna yakalanmamak için dün yola çıkarken, öğleden sonra Çanakkale feribot iskelelerinde yoğunluk oluştu. Bayram tatilinin son günü olan bugün ise sabahtan hafif yoğunluk öğleden sonra kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Yarın sabah başlayacak mesai için Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile Assos ve Bozcaada\'da tatil yapanlar da İstanbul ve Trakya bölgesindeki illerde bulunan evlerine gidebilmek için Çanakkale\'ye akın etmeye başladı.

Boğazın Avrupa yakasındaki Eceabat ilçesi ile Kilitbahir Köyü\'ne geçmek isteyenler, Çanakkale merkez feribot iskelesinde, Gelibolu ilçesine geçmek isteyerler ise Lapseki ilçesi ve Çardak beldesindeki feribot iskelelerinde 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu. Feribot iskelelerindeki araç kuyrukları yerleşim yerlerinde şehir içi trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar tatilcilerin yoğunluğu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri de, feribot sırasında yaşanması olası tartışmaların önüne geçmek ve trafiği düzenlemek için tedbir aldı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında 4\'er, Lapseki-Gelibolu hattında ise 5 feribot ile sefer yapıyor. Çardak\'tan Gelibolu\'ya da özel şirkete ait feribotlar saatsiz olarak seferlerini sürdürüyor. Gestaş, tatilcilerin tercih noktası olan Bozcaada-Geyikli hattında 2, Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribot ile taşımacılık yapıyor. Gestaş firmasının, Güney Marmara hattı ile birlikte tüm hatlarda sefer yapan toplam feribot sayısının ise 20 olduğu bildirildi.

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