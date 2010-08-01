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ÇANAKKALE'DE SOYGUN GİRİŞİMİ ÇANAKKALE (A.A)

01 Ağustos 2010 12:58

-ÇANAKKALE'DE SOYGUN GİRİŞİMİ ÇANAKKALE (A.A) - 01.08.2010 - Çanakkale'de bir benzin istasyonunun marketini soymaya çalışan, başlarında külotlu çorap bulunan iki kişiden biri müşteriler tarafından yakalandı. Çanakkale-Bursa karayolundaki bir benzin istasyonuna gelen iki kişi, başlarına külotlu çorap takarak istasyona ait markete girdi.  Zanlıları görünce paniğe kapılan istasyon görevlileri, polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada istasyonun güvenlik kameralarını devre dışı bırakan zanlılar, marketteki sigaraları, bazı gıdaları ve kasadaki paraları poşete doldurup kaçmaya çalıştı.  Bu sırada istasyonda bulunan müşterilerden biri marketin kapısını kapatarak zanlıların çıkmasını engellemek istedi ancak sert bir cisimle kapının camını kıran zanlılar kaçmaya başladı.  Zanlılardan M.P. (40) müşteriler tarafından etkisiz hale getirildi, diğer zanlı yaya olarak kaçtı. Olayın ardından bölgeye gelen Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri M.P'yi gözaltına alarak jandarma ekiplerine teslim etti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı, jandarma ekiplerinin benzin istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye aldığı bildirildi.

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