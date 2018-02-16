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Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

16 Şubat 2018 21:56

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, sosyal medya hesaplarından \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhinde terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhinde sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişiyi 14 Şubat\'ta gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheliden 3\'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ç. ve A.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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