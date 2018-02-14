Çanakkale'de sosyal medyada terör propagandasına 7 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, sosyal medya hesaplarından \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile olumsuz paylaşımlarda bulunup, terör propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile ilgili sosyal medya hesaplarında olumsuz paylaşımlarda bulup, terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 kişi gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Emniyete götürülen şüphelilerin sosyal medyadaki paylaşımlarında, terör örgütü PKK ve Suriye\'deki uzantısı YPG\'nin propagandasını yaptıkları belirlendi.