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Çanakkale'de şehitlikte orman yangını

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında orman yangını çıktı

15 Eylül 2017 17:55

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği\'nin yakınındaki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü\'nün ekiplerince yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir yangın helikopteri de bölgeye sevk edildi. Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü\'ndeki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısının arasında kalan ormanlık alanda devam eden yangında, yükselen dumanlar Çanakkale merkezindeki pek çok noktadan  görüldü. Ekiplerin, askeri alana da yakın olan orman yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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