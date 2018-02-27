Çanakkale'de şaşırtan kaza; minibüs, tekneye çarptı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de E.S., aküsü biten minibüsünü traktörle çekerek çalıştırmak isterken direksiyon kontrolünü yitirdi. Minibüs, Sarıçay’a düşmekten, çarptığı balıkçı teknesinin üzerinde kalarak kurtuldu.
Görenleri şaşkına çeviren kaza sabah saatlerinde Sarıçay\'da meydana geldi. E.S., Sarıçay üzerinde bulunan 16 ED 899 plakalı minibüsünü çalıştırmak istedi. Aküsü bittiği belirlenen minibüs, traktör yardımıyla çekilirken kontrolden çıkarak çay içinde bağlı bulunan Mehmet Atçı\'ya ait tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay’a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kazada hasar meydana geldi. Minibüs, çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.
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