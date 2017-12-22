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Çanakkale'de sahte altın dolandırıcısı 4 zanlı yakalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE ve Gelibolu ilçesinde, 5 farklı kuyumcu dükkanına sahte altın zincir satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı

22 Aralık 2017 19:12

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE ve Gelibolu ilçesinde, 5 farklı kuyumcu dükkanına sahte altın zincir satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte altın dolandırıcılığı olaylarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda dün İl merkezinde Kemalpaşa Mahallesi Çarşı Caddesinde 3, Gelibolu İlçesinde 2 olmak üzere toplam 5 kuyumcu dükkanına, sahte oldukları tespit edilen kolye sattığı belirlenen Ö.T. (31), M.K. (29) ile Türkmenistan uyruklu kadınlar M.M. (21) ve G.B. (21) polisin takibi sonucu 34 GJK 72 plakalı otomobil ile kent merkezinde yakalandı.
Zanlılardan Ö.T\'nin üzerinden 19 sahte altın zincirin yanı sıra, birer tane 1 dolar ve 2 dolar ile 950 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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