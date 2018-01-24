T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de PKK propagandasına 2 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen İ

24 Ocak 2018 20:11

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen İ.A. ile Ü.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Gökçeada ilçe merkezinden İ.A. ile Dereköy\'den Ü.K.\'yi sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve Suriye\'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörist gruplara yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşım yaptıklarını tespit etti. Şüpheliler İ.A. ve Ü.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHA ÇANAKKALE GökçeadaPKKJandarma KomutanlığınaGökçeadaDereköyPKK propagandasıSuriye AfrinTürk Silahlı KuvvetleriDalı Harekatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24