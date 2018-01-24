Çanakkale'de PKK propagandasına 2 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen İ.A. ile Ü.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Gökçeada ilçe merkezinden İ.A. ile Dereköy\'den Ü.K.\'yi sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve Suriye\'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörist gruplara yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşım yaptıklarını tespit etti. Şüpheliler İ.A. ve Ü.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.