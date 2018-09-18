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Çanakkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Onur ALP ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

18 Eylül 2018 13:24

Onur ALP ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
​Kaza, dün akşam saatlerinde Çan ilçesine bağlı Hurmaköy yakınlarındaki Kazdere Köprüsü çıkışında meydana geldi. T.D. yönetimindeki 17 HB 955 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Faik Esen yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Faik Esen olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü T.D. ise yaralandı.
T.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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