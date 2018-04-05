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Çanakkale'de ormanları çam kese böceği sardı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, ağaçları saran çam kese böcekleri bölge halkını tedirgin etti

05 Nisan 2018 14:32

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, ağaçları saran çam kese böcekleri bölge halkını tedirgin etti.
Çam kese böcekleri, Ezine ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Çamlıca köyü ormanları ile çevresini istila etti. Ormanlık alanlarda çam kese böceklerinin, hızla yayıldığını belirten vatandaşlar, konuyla ilgili olarak önlem alınması gerektiğini aksi takdirde çam ağaçlarının zarar göreceğini iddia etti. Bu tip zararlıların yeşili korumada zarar vereceğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililerin bir an önce konuyla ilgilenmesini istedi.
Ayvacık Orman İşletme Müdürü Ali Gür, bölgedeki çam kese böcekleriyle ilgili olarak mücadeleye başlayacaklarını belirterek, \"Çam kese böceği ile ağaçlar kurumaz. Yaz aylarında çam kese böcekleri yavaş yavaş yok olur ama biz bu zararlılara karşı mücadele edeceğiz\" dedi.

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