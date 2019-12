Çanakkale'de orman yangını köye sıçradı, 15 ev yandı

T24

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde anızdan çıktığı düşünülen ve ormanlık alana sıçrayan yangın Doğancı köyünü etkisi altına aldı. 35 haneli köyü çevreleyen yangın nedeniyle 4 ev, 2 ağıl ve bir saman deposu yandı, 28 küçükbaş hayvan da telef oldu.Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Saçaklı köyüne doğru ilerleyen alevlerin önünün kesildiğini, yangının buraya ulaşmasının önlendiğini açıkladı. Vali Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayramiç'in köylerinde, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan bir yangın olayının yaşandığını bildirdi.Yangının Doğancı köyünü etkilediğini ancak etkili müdahale ve köyün boşaltılmasıyla can kaybının yaşanmadığını dile getiren Tuna, Saçaklı köyüne doğru ilerleyen alevlerin önünün kesildiğini, yangının buraya ulaşmasının önlendiğini belirtti.

Ekipler hazır bekliyor



Tuna, yangına, 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 2 dozer, 4 su ikmal aracı, 100-150 işçiyle müdahale edildiğini, ayrıca Çanakkale, Ezine, Ayvacık, Çan, Yenice ve Bayramiç belediyeleri ve Akçansa itfaiyeleri ile köylülerin de çalışmalara katıldığını, bir ambulansın da bölgede hazır tutulduğunu açıkladı.



Her ihtimale karşı, bölgede Kızılay'dan çadır gibi ihtiyaç malzemelerini hazır bulunduklarını vurgulayan Tuna, ancak şu an bunlara ihtiyaç bulunmadığını dile getirdi.



Vali Tuna, İlçe Kaymakamlığının vatandaşlara yemek servisi yaptığını ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını vurguladı.



Çanakkale Orman Bölge Müdürü Musa Akşan'ı telefonla arayarak bilgi alan Tuna, ''Yangın kontrol altında ancak rüzgar var, ekipler her ihtimale karşı sabaha kadar çalışacaklar'' dedi.







Yangında, Doğancı köyünde 4 ev, 2 ağıl ve bir saman deposunun yandığını, 28 küçükbaş hayvanın telef olduğunu bildiren Tuna, sabah saatlerinde yangın bölgesine gideceklerini ifade ederek, ''Vatandaşlarımızın acısını paylaşıp, yaralarını sarmaya çalışacağız'' diye konuştu.







Bir kişi yaralı



Bu arada Doğancı köyünde bazı kişilerin dumandan etkilendiği, el ve yüzünde üçüncü derece yanık oluşan Dilber Ergin isimli vatandaşın Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldüğü belirtildi. Ergin, burada yapılan müdahalenin ardından da Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.