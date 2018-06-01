Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasındaki Karadağ mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 10 hektarlık bölgeyi sardı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve çevre ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri müdahaleye başlarken, 9 arazöz ve çok sayıda orman ekibiyle yangına müdahalenin başladığı öğrenildi.

Yangının şimdilik yerleşim yerleri için bir tehlike oluşturmadığı kaydedildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.