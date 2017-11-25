Çanakkale'de 'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRKİYE\'nin ev sahipliğinde, NATO ile Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale\'de düzenlenen \'Nusret-2017 Davet Tatbikatı\' başladı.

Nusret-2017 Davet Tatbikatı öncesi Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı İskelesi\'nde bağlı bulunan \'TCG Nusret\' gemisinde basın brifingi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül ve Mayın Filo Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu katıldı. Tuğamiral Veyisoğlu, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söyledi. Tatbikatın 3 Aralık\'ta sona ereceğini belirten Veyisoğlu, \"Nusret-2017 Davet Tatbikatı, Saroz Körfezi\'nde, uluslararası müdahale gerektiren bir bölgesel krize dayalı hayali ve jenerik bir senaryoya istinaden icra edilecektir. Tatbikatımızın öncelikli amacı ve hedefi, mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirilmesi konularında yüksek seviyeli bir eğitim ortamı sağlamak, özellikle dost ve müttefik farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının mayına karşı tedbirleri konusunda birlikte çalışabilirliğini, işbirliğini geliştirmektir. Tatbikata NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu unsurlarıyla birlikte 12 ülkeden 5 gemi, 2 EOD (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) timi ve 17 karargâh subayı ve gözlemci personel katılım sağlamıştır\" dedi.

TCG Nusret Gemisi\'ndeki basın brifingin ardından sualtı faaliyetlerine yönelik çalışma yapan savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi\'nde sergi ve sunum gerçekleştirildi.

Tatbikata, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere\'den bir komuta kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye\'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan\'dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam altı gemi, yine Bulgaristan\'dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan\'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Türkmenistan\'dan toplam 11 gözlemci ve Romanya\'dan iki karargâh subayı katıldı.

24 Kasım- 3 Aralık arasında gerçekleştirilecek tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.

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