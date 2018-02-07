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Çanakkale'de MHP'liler gönüllü askerlik başvurusu yaptı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)-ÇANAKKALE'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) 60 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi

07 Şubat 2018 19:07

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)-ÇANAKKALE\'de Milliyetçi Hareket Partisi\'nden (MHP) 60 kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin, dün partisinin grup toplantısında, TSK tarafından terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\' için, “Bilinsin ki, ‘Zeytin Dalı’ Harekatına bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak yüz binlerce bozkurt hazır beklemektedir\" açıklamasının ardından, bugün Çanakkale\'deki MHP\'liler gönüllü askerlik için harekete geçti.
MHP İl başkanlığı, Merkez ilçe başkanlığı ve Kepez Belde Başkanlığını ile MHP\'li kadınlardan oluşan 60 partili, ellerinde Türk bayrakları ve bozkurt işareti ile Cumhuriyet Meydanı yakınındaki Çanakkale Savaşları\'ndan kalma tarihi topun önünde basın açıklaması yaptı.
Suriye\'nin Afrin bölgesinde 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren TSK\'nın bölge güvenliğini sağlama ve 911 kilometre sınır hattı olan Suriye\'deki terörist unsurları ortadan kaldırma adına operasyon gerçekleştirdiğini belirten MHP İl Başkanı Hakan Pınar, \"Sayın Liderimiz Devlet Bahçeli\'nin, \'Yüz bin ülkücü göreve hazırdır\' sözünü yere düşürmemek adına, bu farkındalığı birebir ispat etmek için hazırladığımız \'Eğer bize de ihtiyaç varsa hazırız\' dilekçelerimizi sunmak üzere askerlik şubesine geçeceğiz\" dedi.
Basın açıklamasının ardından partililer ellerinde Türk bayrakları ile Çanakkale Askerlik Şubesi\'ne giderek, yetkililere gönüllü askerlik başvurusu için dilekçelerini teslim etti.
TSK\'nın Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na gönüllü olarak katılmak için askerlik şubesine dilekçesini teslim eden MHP\'li Gülbeyaz Tanrıkulu, \" Ben her zaman Mehmetçiğimizle birlikte olmak istiyorum. Ne mutlu Türk\'üm diyene. Topraklarımız, vatanımız için ben buradayım. Bu vatana, bu bayrağa kimse hainlik etmesin. Ezanlar dinmesin. Askerlerimiz ölmesin. İçimiz yanmasın. Her zaman hazırım. Ne mutlu bana\" diye konuştu.

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