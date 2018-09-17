Çanakkale'de, Menderes, Zorlu ve Polatkan anıldı

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, merhum Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57\'nci yılında anıldı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından İskele Meydanı\'nda düzenlenen anma törenine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

\'Darağacında bir adam, ardında milyonlarca can\', \'Yeter, söz milletin\', \'Demokrasi şehidi Menderes, seni hiç unutmayacağız\' yazılı dövizlerin taşındığı anma töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ettiklerini söyledi. Adnan Menderes\'in, yatırımlar ile dönemin Türkiye\'sine çağ atlattığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

\"Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla, Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak, yasa dışı karar mercisinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen, \'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor\' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti, tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir.\"



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