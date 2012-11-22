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Çanakkale'de mantardan 9 kişi zehirlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ve Bakacak köyünde rahatsızlanan kişiler hastaneye sevk edildi

22 Kasım 2012 01:24

 

Biga ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.
 
Çanakkale- İlçeye bağlı Bakacak köyünde yaşayan Hüseyin Togay, çevreden toplayıp, eve getirdiği mantarları pişirdi. Mantarları yiyen Hüseyin, İrem (14), Gizem (8) ve Erkan Togay (12) bir süre sonra fenalaştı. Karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
 
Bu arada, Biga'nın Aksaz ve Bakacak Çiftliği köylerinde de yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi, aynı hastanede tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu bildirilen Nazif Korkmaz, burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
 

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