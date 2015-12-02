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Çanakkale'de maden göçüğü; 1 ölü, 1 yaralı

Ağır yaralı olarak çıkarılan Üzeyir Öztekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

02 Aralık 2015 01:23

Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. 

Kalkım-Edremit yolu üzerinde Hanlar mevkiinde özel bir firmaya ait 10 odalı Kurşun Madeninin bir odasında saat 19.00 sıralarında göçük meydana geldi, Aynı odada çalışan iki işçinin toprak altında kalması üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerekkurtarma çalışması başlattı.

Bir saat süren çalışma sonucunda bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi 32 yaşındaki Üzeyir Öztekin hayatını kaybetti. Göçük altında kalan 50 yaşındaki Günay Orhan yaralı olarak kurtarıldı. Öztekin, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Üzeyir Öztekin’in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Edremit Devlet Hastanesi Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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