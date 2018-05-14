Çanakkale'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan’ın Midilli Adası\'na lastik bot ile gitmek isteyen çoğu çocuk ve kadın toplam 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi’nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07.00 sıralarında Kadırga Burnu mevkiinde sahilden 2 mil açıkta, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti. TCSG 28 Bot Komutanlığı\'nca, sahilden 2 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 40 kaçak yakalandı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’ndeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçak göçmenler, giysileri ıslak olduğu için kendilerine eşofman, ayakkabı, çorap gibi giyecekler ile birlikte yiyecek verildi.

Kaçaklar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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