Çanakkale'de lastik botta 32 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot ile Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gitmek isteyen 32 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, Kadırga Burnu\'nun 2 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. TCSG 28 bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran, Senegal ve Sudan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu\'daki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi.

İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

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