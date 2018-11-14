T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de lastik botlarda 34 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile araması bulunan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı

14 Kasım 2018 13:56

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen ile araması bulunan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi\'nde yasadışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevine aralıksız devam ediyor. Ekipler, Ayvacık ilçesi Kuşkaya Burnu açıklarında Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na hareket halinde olan lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Durdurulan bot içinde 10 erkek, 10 kadın ve 8 çocuk olmak üzere 28 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı. Bir diğer operasyonda ise ekipler, Sivrice Burnu önlerinde hareket halinde durdurdukları bir lastik bot içinde Afganistan uyruklu 6 kaçak ile arama kaydı bulunan 1 kişi yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirilen 34 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAyvacıkYunanistan Midilli AdasıAfganistanSahil GüvenlikSahil Güvenlik KomutanlığıKuzey Ege DeniziKuşkaya BurnuDurdurulanBirBurnuKüçükkuyuSahil Güvenlik KarakoluYabancıları Geri Gönderme MerkeziFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24