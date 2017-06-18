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Çanakkale'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Sahile yaklaşık 20 metre kala durabilen geminin kaptanı, yardım talebini geri çevirdi

18 Haziran 2017 14:12

İzmir'den İzmit'e gitmekte olan 'İrem Kaan' isimli Türk bayraklı kuru yük gemisi, Çanakkale Assos Sokak Ağzı Plajı'nda karaya oturdu. Geminin kaptanı, Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yardım istemedi.

İzmir'in Nemrut Limanı'ndan İzmit'e giden 88 metre boyunda ve 2 bin 564 groston ağırlığındaki Türk bayraklı 'İrem Kaan' adlı kuru yük gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos Antik Kenti açıklarından geçtikten kısa süre sonra ulaştığı turizm yoğunluğunun görüldüğü Koyunevi Köyü Sokak Ağzı Plajı'nda saat 01.00 sıralarında karaya oturdu.

Daha önce Aliağa Limanı'nda 7 bin 55 litre kaçak motorin yakalanan 'İrem Kaan' isimli gemi sahile yaklaşık 20 metre kala durabildi. 

Geminin kaptanın, telsiz anonsuyla yardım talep edip etmediğini soran Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi (VTS) yetkililerine, ilk etapta kendi imkanlarıyla kurtulmayı deneyeceklerini söylediği bildirildi. (DHA)

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