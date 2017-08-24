Çanakkale'de kaçak su ürünleri avcılığına geçit yok

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde yaptıkları denetimlerde, yasak avlanmış çok sayıda balık ve su ürününe el koydu. Toplam 7 kişiye, idari para cezası uyguladı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, denizlerde 1 Eylül\'de başlayacak av sezonu öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Gündüzleri kent merkezi ve ilçelerinde yol kontrolü yapan ekipler, geceleri Ayvacık İlçesi\'nin Gülpınar ile Babakale Köyü sahilinde yasak sahada yasak avcılık yapan trollere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Dün ve bugün yapılan kontrollerde boy yasağına giren avlanmış 6 kılıç balığı, avcılığı yasak 400 kilo kara midye, 200 kilo sinarit, bakalyaro ve istavrit balığı, avcılığı yasak olan 50 kilo kum midyesi ve karasularımızda avcılığı yasak olan 1 ıstakoz ile 1 böceğe el konuldu. Canlı olan ıstakoz, böcek, kara midye ve kum midyeleri yaşam alanı olan denize salındı. Yasak avcılık yapan balıkçılar ve avlanan su ürünlerinin nakliyesini gerçekleştiren toplam 7 kişiye yaklaşık 10 bin TL idari para cezası kesildi. Yasak avcılığın tekrarlanmaması için bu kişilere gerekli uyarıları yapan ekipler, denetimlerin haftanın 7 günü 24 saat aralıksız süreceğini belirtti.

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