Çanakkale'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Sadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Yenice ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Yenice ilçesine bağlı Çakırköyü mevkiinde, 27 Mart tarihinde kaçak kazı yapanlara yönelik ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. 2 kişinin elinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı. Araştırmalar sonucu kaçak kazı yapanların ellerindeki tarihi eserlerin ilçe merkezindeki Mesleki Teknik Eğitim Lisesi kazan dairesine sakladıkları tespit edildi. Ekipler, Yenice Cumhuriyet savcısının talimatıyla Mesleki Teknik Eğitim Lisesi kazan dairesinde gerçekleştirdiği aramada, 1 ahşap saplı 50 santimetre uzunluğunda üzerinde Arapça yazı bulunan kılıç, 1 üstten dolmalı tüfek, 1 mavzer olarak tabir edilen tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 dipçiksiz tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 11 santimetre çapında 5 santimetre derinliğinde sarı renkli su tası, değişik dönemlere ait 14 sikke ele geçirdi.

Jandarma, kaçak kazı sırasında buldukları tarihi eserleri kazan dairesine saklayan 2 kişi ile olayla bağlantılısı olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.



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