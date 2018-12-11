Çanakkale'de jandarma kaçak içki üretimine göz açtırmıyor

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada, Biga ve Eceabat ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.

Jandarma tarafından Bozcaada, Biga ve Eceabat ilçelerinde izinsiz olarak alkollü içki üretimi yaparak piyasaya süren şahıslara yönelik Kasım ayı içerisinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 4 bin 202 litre şarap, 133 litre votka, 42 litre rakı, 2 üzüm sıkma makinesi, 229 boş rakı şişesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu, 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 5\'i ifadeleri alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen alkollü içkiler için de toplam 306 bin 444 TL idari para cezası tutanağı ilgili kuruma gönderildi.



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