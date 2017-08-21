Çanakkale'de jandarma eğitim alanında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale\'de 116\'ncı Jandarma Er Eğitim Alayı\'ndaki eğitim alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Eğitim alanındaki çam ormanına sıçrayan yangında askeriyenin içindeki bir gazino ile bazı nöbet kulübelerinin zarar gördüğü belirtildi. Yangını izleyenler, alevlere müdahale eden askerlerin yardımına, onlar için bakkallardan aldıkları suları vererek yetişti. Yangın kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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