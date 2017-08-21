T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de jandarma eğitim alanında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'de 116'ncı Jandarma Er Eğitim Alayı'ndaki eğitim alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı

21 Ağustos 2017 17:42

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale\'de 116\'ncı Jandarma Er Eğitim Alayı\'ndaki eğitim alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Eğitim alanındaki çam ormanına sıçrayan yangında askeriyenin içindeki bir gazino ile bazı nöbet kulübelerinin zarar gördüğü belirtildi. Yangını izleyenler, alevlere müdahale eden askerlerin yardımına, onlar için bakkallardan aldıkları suları vererek yetişti. Yangın kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI ÇanakkaleJandarma Er Eğitim AlayıEğitimYangınıYangınBurak GEZENÇANAKKALE DHA FOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24