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Çanakkale'de iş makineli kaçak kazıya 2 gözaltı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

21 Kasım 2018 12:57

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesi Yeşilköy köyü Kocakır mevkiinde kazak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenlenen operasyonla A.R.C. ve U.H.\'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte, 1 paletli kepçe, 1 dedektör, 2 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.
Malzemelere el konurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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