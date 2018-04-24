Çanakkale'de iki günde 143 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/KÜÇÜKKUYU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde, iki günde 3 ayrı operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen 143 kaçağı yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler dün, Müsellim Boğazı\'nda düzenledikleri iki ayrı operasyonda biri 51, diğeri 36 olmak üzere 87 kaçak göçmeni yakaladı.

Bugün yine Müsellim Boğazı\'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Kadırga Burnu 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli yönüne gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘TCSG 80’ Bot Komutanlığı\'nca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Karakolu\'ndaki işlemlerinin ardından 143 kaçak göçmen Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.



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