Çanakkale'de iki esrarengiz patlama

Çanakkale'de saat 11.10'da art arda şiddetli iki patlama sesi duyuldu. Ardından 155 Polis İmdat telefonuna vatandaşlardan sesle ilgili ihbar yağmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Burak Gezen’in haberine göre, polis, patlama sesinin kaynağını belirlemek için harekete geçti. Haber merkezi, telsiz kanalından istasyonları uyararak, meydana gelen patlama sesiyle ilgili güzergahlarında araştırma yapmalarını istedi.

Bu arada patlama sesinin il merkezinin tamamı ile Lapseki ve Eceabat ilçelerinde de duyulduğu belirtildi. Polis, patlama sesinin nereden geldiğini tespit için askeri birliklerle de irtibata geçti. Henüz patlama sesinin kaynağı belirlenemedi.