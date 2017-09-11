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Çanakkale'de havayolu kullanımı arttı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHİM) verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında Çanakkale Havalimanı'na, iç hat yolcu sayısı 10 bin 680, dış hat yolcu sayısı 5 bin 028 olmak üzere, toplamda yüzde 38 artış

11 Eylül 2017 15:07

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHİM) verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında Çanakkale Havalimanı\'na, iç hat yolcu sayısı 10 bin 680, dış hat yolcu sayısı 5 bin 028 olmak üzere, toplamda yüzde 38 artışla 15 bin 708 oldu.
DHİM verilerine göre, 2017 yılı Ağustos ayında Çanakkale Havalimanı iç hat iniş- kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artışla 766 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 31 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 37 artışla 797\'ye ulaştı. Çanakkale Havalimanı\'ndaki kargo, posta ve bagaj trafiği ise yüzde 37 artışla 120 ton olarak gerçekleşti. Çanakkale Havalimanı\'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 121 bin 591 yolcu hizmet aldı. Yine geçen yıl hizmet veren toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla 4 bin 65\'e, kargo, posta ve bagaj trafiği ise yüzde 17 artışla 702 tona ulaştı.

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