Çanakkale'de göçmenleri taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı; 6 ölü, 30 yaralı

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan otobüsün özel bir otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Bayramiç-Ezine karayolunda meydana geldi.

Ezine'den Bayramiç'e seyir halinde olan ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 17 ZE 245 plakalı otomobil ile içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye, Afganistan ve Myanmarlı mültecileri taşıyan 34 EY 3480 plakalı otobüs, Ezine-Bayramiç yolunun Harharik Köprüsü üzerinde belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle göçmenleri taşıyan otobüs Harharik Köprüsü'nden dere yatağına uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, dereye uçup yan yatan otobüste bulunan göçmenlerden 2'si yaşamını yitirdi.

Yaralılar ise ambulanslarla Çanakkale, Bayramiç ve Ezine Devlet Hastanelerine sevk edildi.Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı Bayramiç Ezine karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanabiliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölenlerin ve yaralıların kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.