T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale'de göçmen kaçaklığına 2 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de dün yakalanan 32 Afgan göçmenin kaçışını organize eden M

06 Ocak 2018 17:37

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de dün yakalanan 32 Afgan göçmenin kaçışını organize eden M.Y. ve M.Ş.B., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Çanakkale\'de bir ihbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul yönünden gelen minibüsü feribot iskelesinde durdurdu. Minibüste 20\'si çocuk, 5\'i kadın, 32 Afgan kaçak olduğu belirlendi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları ileri sürülen M.Y. ve M.Ş.B. de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y. ve M.Ş.B., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAAfganMüdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMinibüsteKaçakEmniyet MüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24