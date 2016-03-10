Çanakkale'de göçmen faciası; 1'i bebek 5 ölü, 2 kayıp

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen göçmenleri taşıyan hız teknesi battı. Teknede bulunanlardan 1'i bebek 5 kişi öldü, 2 kişi kaybolurken 9 kişi de kurtarıldı.

Radikal'in haberine göre, facia dün akşam saatlerinde Kayalaraltı Mevkii 'nde meydana geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen ve sahilden denize açılan kaçakları taşıyan hız teknesi, 500 metre açıkta olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Afganistan ve İran uyruklu göçmenler, tekne batmadan hemen önce telefonla Sahil Güvenlik Komutanlığı 'nı arayıp yardım istedi.

Küçükkuyu Beldesi 'nden bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 1'i bebek olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler, olay yerinde 9 kişiyi kurtardı. Faciada 3 yakınını kaybeden Afgan kadının feryatları yürekleri dağladı. Küçükkuyu Beldesi'ne getirilen 9 kişiden sağlık durumu ağır olan 3 kişi ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtarılan göçmenlerin, 2 kişinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 helikopter ve 3 bot ile bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı