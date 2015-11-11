Çanakkale'de göçmen faciası; 14 ölü!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluların bulunduğu teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 27 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre bir grup yabancı uyruklu kişi, Midilli'ye gitmek üzere Ayvacık sahilinden tekneyle Ege Denizi'ne açıldı.

Tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenliğe bağlı dalgıçların, batan teknenin çevresinde ceset bulma ihtimaline karşı su altında inceleme yaptığı öğrenildi.