Çanakkale'de Gestaş'tan deniz ulaşımına zam

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 15 Eylül itibariyle boğaz ve adalar hattındaki taşımacılık ücretlerini artırdı.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., boğaz ve adalar hattındaki deniz ulaşımında, 15 Eylül 2017 tarihinde geçerli olmak kaydıyla zamlı tarife uygulamaya başladı. 3 yıl sonra uygulanan yeni fiyat tarifesinde, araçların feribotla geçişlerinde Kilitbahir-Çanakkale 30 TL\'den 35 TL\'ye, Eceabat-Çanakkale ve Lapseki-Gelibolu arasındaki geçişler 35 TL\'den 40 TL\'ye çıktı. Günübirlik gidiş-dönüş fiyatı ise 35 TL iken 45 TL\'ye yükseldildi. Günübirlik Kilitbahir-Çanakkale ve Eceabat-Çanakkale seferleri de 35 TL\'den 45 TL\'ye çıkarıldı. Adalar hattında, feribot seferlerindeki ücret tarifesi ise, Geyikli-Bozcaada gidiş-dönüş 70 TL\'den 80 TL\'ye, Kabatepe-Gökçeada ise 35 TL\'den 40 TL\'ye yükseltildi.

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