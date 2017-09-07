Çanakkale'de gemi arızalandı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçiş yaparken makinesinde arıza meydana gelen 88 metre uzunluğundaki \'Beaumont\' adlı kuru yük gemisi, Karanlık Liman mevkisine demirletildi.

Almanya\'nın Breka Limanı\'ndan Romanya\'nın Constanta Limanı\'na giden 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 545 groston ağırlığındaki Birleşik Krallık bayraklı \'Beaumont\' adlı kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı\'nın Kepez Beldesi açıklarında arızalandı. Gemi kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü\'ne rapor etti. Güvenlik amacıyla, makine arızası yapan kuru yük gemisinin yanına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-1\' adlı römorkör gönderildi. Hız kaybı yaşayan gemi, arızanın giderilmesi için Güzelyalı Köyü Karanlık Liman Mevkii\'ne demirletildi.