Çanakkale'de fuhuş operasyonuna 6 gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesi\'nde, kadınlara fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle 59 yaşındaki S.K., müşteri temin ettikleri ileri sürülen 5 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Biga\'da 4 kadına fuhuş yaptırıldığını öğrenince harekete geçti. 3 ay süren sıkı takip sonucunda kadınlara fuhuş yaptırdığının tespit edildiği belirtilen S.K. isimli kadın ile birlikte fuhuş için müşteri temin ettikleri belirtilen A.A. (34), Ö.S. (32), A.D. (36), M.A. (46) ve Y.G. (36) adlı 5 kişiyle, pazar günü yapılan operasyonda yakalandı. S.K. isimli şüphelinin Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi, Sarımsaklı\'da yakalandığı kaydedildi. Müşteri temin ettikleri belirlenen A.A. (34), Ö.S. (32), A. D. (36), M.A. (46) ve Y.G. (36) isimli şüpheliler ise, Biga\'da yakalandı.Şüpheliler, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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