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Çanakkale'de fırtına 100 yıllık çınar ağacını devirdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 100 yıllık çınar ağacı 2 katlı evin üzerine devrildi

01 Nisan 2018 22:18

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 100 yıllık çınar ağacı 2 katlı evin üzerine devrildi. Evin çatısında hasar meydana gelirken, şans esiri yaralanan olmadı. 
Çanakkale\'de gün boyu devam eden kuvvetli fırtına nedeniyle akşam saatlerinde merkez\'e bağlı Işıklar köyü Dörtyol mahallesinde yaklaşık 100 yıllık bir çınar ağacı kökünden ayrılarak Mehmet Aykut\'a ait iki katlı bir evin çatısına devrildi. Ağacın devrilmesinin ardından bölgeye jandarma ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili rapor tutarken, UEDAŞ ekipleri kopan elektrik tellerini tamir etti.
Mehmet Aykut\'un kayınpederi Veli Küçümen (60) evde yapılan incelemenin ardından ablasının haber vermesi üzerine eve geldiğini söyledi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığını belirten Veli Küçümen, şöyle konuştu:
\"Ev damadım Mehmet Aykut\'a ait. Rüzgar sert esti, sanırım çınarın da kökü çürümüş. Bu nedenle ağaç evin üzerine devrildi. Evin üstüne yıkıldı. Olayın ardından burada yaşayan ablam haber verdi. Geldik, incelememizi yaptık. Sadece evin saçak kısmına zarar vermiş, onun da tamirini yaparız. Jandarmaya haber verdik. Jandarmada geldi, rapor tuttu.\"

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