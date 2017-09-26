Çanakkale'de FETÖ'ye 4 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkezli 3 ilde bir hafta önce FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 6\'sı, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 2 kişi ise denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 gün önce Çanakkale merkezli İzmir ve Bursa\'da eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 6\'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.