Çanakkale'de FETÖ'den 5 şüpheli adliyede

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'deki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 25 kişiden 5\'i, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Diğer 20 kişinin ise sorguları sürüyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çanakkale merkezli İzmir ve Bursa\'da 6 gün önce FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyon yapıldı, 25 kişi gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5\'i, bu sabah adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorguları süren 20 kişinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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