Çanakkale'de, FETÖ'den 3 astsubaya gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na mensup 3 muvazzaf astsubay polis tarafından gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, bugün İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na mensup şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen 3 havacı astsubay gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.