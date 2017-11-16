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Çanakkale'de, FETÖ'den 3 astsubaya gözaltı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 3 muvazzaf astsubay polis tarafından gözaltına alındı

16 Kasım 2017 22:16

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na mensup 3 muvazzaf astsubay polis tarafından gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, bugün İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na mensup şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları ileri sürülen 3 havacı astsubay gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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