Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'gaybubet evleri\'ne düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde örgüt üyelerinin kullandığı \'gaybubet evleri\'nin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 8 \'gaybubet evi\'ne düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli meslek gruplarından 11 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.