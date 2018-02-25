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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'gaybubet evleri'ne düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı

25 Şubat 2018 20:56

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün \'gaybubet evleri\'ne düzenlenen operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde örgüt üyelerinin kullandığı \'gaybubet evleri\'nin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 8 \'gaybubet evi\'ne düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli meslek gruplarından 11 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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