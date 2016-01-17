Çanakkale’de feribot seferlerine iptal

Çanakkale'de fırtına sebebiyle Gökçeada, Bozada ve Çanakkale Boğazı'ndaki bazı seferler iptal edildi.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Mehmet Güler’in haberine göre Çanakkale'de fırtına, hayatı ve deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Bugün gerçekleştirilecek olan, Gelibolu ve Lapseki hattındaki tüm seferler fırtına sebebiyle iptal edildi. Ayrıca Gökçeada'dan Kabatepe'ye yapılacak olan saat 07.00 ve 18.00 seferleri, Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştirilecek olan saat 10.00 ve 20.00 seferleri ve Bozcaada'dan Geyikli'ye yapılacak saat 07.30, Geyikli'den Bozcaada'ya gerçekleştirilecek saat 10.00 seferler iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye yapılacak olan saat 13.00 ve Kabatepe'den Gökçeaada'ya gerçekleştirilecek olan saat 15.00 seferleri ise yapılacak.

Boğaz hattındaki diğer seferler ise normal olarak devam ediyor.