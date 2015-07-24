Çanakkale'de deprem



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, ilk deprem saat TSİ 04:26'da meydana geldi.

Depremin merkez üssü Çanakkale'nin Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü olarak belirlendi. Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğündeki depremin derinliği ise yaklaşık 11.6 kilometre olarak saptandı.

Büyüklüğü 3.3 olarak saptanan ikinci depremin merkez üssü yine yine Kocadere Köyü idi. Yerin 7,5 kilometre derinliğindeki sarsıntı 05:25'te meydana geldi.

Kocadere Köyü merkezli üçüncü deprem 4.8'le bölgeyi salladı. 05:39'da meydana gelen depremin derinliği bu kez 10,5 kilometre olarak belirlendi.

Çanakkale şehir merkezi ve çevresinde de hissedilen depremin korku ve paniğe neden olduğu, bölge sakinlerinin kendilerini sokağa attığı bildirildi. Can ve mal kaybının ise yaşanmadığı haberleri geldi.